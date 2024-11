Twitter: Vacilan a Keiko Fujimori por decir que no será candidata presidencial en 2026

La excandidata presidencial Keiko Fujimori volvió a ser tendencia en las redes sociales tras señalar que no está en sus planes postular a la presidencia de la República en 2026. Estas declaraciones llamaron la atención de cientos de usuarios en Twitter , por lo que no tardaron en vacilar a la lideresa de Fuerza Popular .

"No sé qué me deparará mi destino. No me voy de la política. No está dentro de mis planes ser candidata", indicó Fujimori Higuchi durante una entrevista para el programa de Milagros Leiva.