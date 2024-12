TikTok: bebé se queda al cuidado de un perro y resultado sorprende en redes

Tal y como se puede apreciar en el material audiovisual, un perro de raza pastor alemán cuidó a un bebé mientras que la mamá preparaba los alimentos. Todo esto quedó registrado por el dueño del can.

Si bien el can no evitó que el menor se chocara contra la pared, su nivel de tranquilidad frente a dicha situación hizo que el infante entendiera que no debe andar caminando tapado los ojos.