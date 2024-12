Greta Thunberg se viraliza al cantar en un concierto contra el cambio climático - VIDEO

La recordada activista medioambiental, Greta Thunberg, sorprendió a todos en medio de en un concierto contra el cambio climático llamado 'Climate Live, en Estados Unidos. La icónica personaje no dudó en cantar y bailar el clásico ochentero 'Never Gonna Give You Up' de Rick Astley, lo que la volvió viral en redes sociales.