Doña Nelly se vuelve tendencia en Twitter tras anunciar el regreso de Al fondo hay sitio

"Lo siento, pero yo jamás superare la muerte de Doña Nelly", "ojala revivan a doña Nelly como lo hicieron con Grace", "si no reviven a Doña Nelly no la veo", "sino no traen a Doña Nely de la tumba en la nueva temporada de AFHS, entonces 'zzzz'", son algunos de los comentarios en la famosa red social.