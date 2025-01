Mujer da un gran abrazo a caimán gigante y su reacción fue inesperada - VIDEO

Es a través de Tiktok que la escena entre reptil y humana se viralizó, y no es para menos. Juliette Brewer es la cuidadora de reptiles a quien se le ve abrazando a Darth Gator, un enorme caimán del zoológico: "Este es Darh Gator, tengo fotos de él de toda su vida, pero esta vez me atrapó (…) Traté de abrazarlo y me dijo: 'No", cuenta la experta en reptiles.