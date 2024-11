Personas indignadas con pastor que pide no vacunarse: "Ignorancia pura"

Un grupo de personas mostraron su indignación en redes sociales al escuchar a un Pastor pedir a sus asistentes de su iglesia que no se vacunen con la COVID-19 porque el Espíritu Santo lo llamó por teléfono y se lo pidió.

"El Espíritu Santo me dijo 'Dile a mi pueblo, dile a mi iglesia por favor no se vacunen'. O sea así me dijo el Espíritu Santo", fueron las palabras que alertaron a la población en la famosa red social.