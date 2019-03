El nuevo tráiler de Toy Story 4 revela la historia principal de la película [VIDEO]

La nueva película de Disney, Toy Story 4, se estrenará en la pantalla grande el 21 de junio de este año. En la mañana de hoy se desveló un nuevo tráiler en el que se puede observar prácticamente la historia principal, que consta en el nuevo juguete que inventó Bonnie, la niña a la que se le entregó los juguetes de Andy en la tercera cinta de esta saga.

Se puede ver como Forky está hecho a base de un tenedor de plástico. Cuando se iban a una aventura todos los juguetes junto a Bonnie y su familia, este nuevo juguete se rebela ante los demás y se va diciendo que estuvo hecho solo para la comida y luego para irse a la basura. Es por esta razón que Forky se lanza del autobús y se va. Como era de esperarse, Woody y Buzz Lightyear fueron al rescate.

"Me hicieron para ayudar a un niño", son las palabras que dice Woody al final de este tráiler. Lo que él quiere es que la niña de Toy Story 4 sea feliz, ya que en una escena se le puede ver llorando por no encontrar a sus juguetes. ¿Llegaron a reencontrarse? Eso no se ve, pero 'El Vaquero' junto con Forky siguieron sin cansancio al autobús que se subió Bonnie.

En la odisea empezaron a buscar a Bo Peep y la encontraron en una tienda que estaba llena de juguetes malvados que no querían que Woody y sus amigos escapen. Es por eso que la líder del lugar manda a los demás a intentar capturar al ex juguete de Andy, pero logran salir del lugar gracias a la princesa Bo Peep, quien con su bastón consiguió anular que los capturen. Todos esperan el lanzamiento de Toy Story 4.