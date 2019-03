X-Men podrá ser parte del Universo Marvel a raíz de la compra de 21st Century Fox

Una gran noticia para los fanáticos del Universo Cinematográfico de Marvel. Walt Disney Studios adquirió oficialmente 21st Century Fox y con ello se apoderará del uso de algunos personajes, como son los 'X-Men'.



Marvel tenía los derechos de estos personajes, aunque se vio obligado a vender los derechos de adaptación de héroes populares como 'X-Men' y 'Los Cuatros Fantásticos'.

Disney llegó a un acuerdo con algunas empresas como Sony para utilizar a SpiderMan dentro del Universo Cinematográfico de Marvel, mientras que Fox decidió desarrollar sus propias historias con de "X Men", "Wolverine" y "Deadpool".



No obstante, esto llegará a su fin luego de que se haga efectiva desde el 20 de marzo del 2019 a las 12:02 a.m. (hora del este de Estados Unidos) la adquisición de 21st Century Fox por parte de Disney.

21ST CENTURY FOX ANNOUNCES COMPLETION OF DISTRIBUTION IN CONNECTION WITH DISNEY ACQUISITION: https://t.co/OHUJjX9w1k