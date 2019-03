The Walking Dead 9x15: tráiler del episodio que recreará el momento más trágico del cómic [VIDEO]

Esta noche The Walking Dead estrenará HOY EN VIVO el penúltimo capítulo de su novena temporada de la serie, en lo que seré el preámbulo del final y que marcará uno de los momentos clímax en su lucha con Los Susurradores.

El capítulo se titula 'The Calm Before' y permitirá ver el momento más trágico que ha sucedido en el cómic de The Walking Dead creado por Robert Kirkman.



¿Qué sucedió en el cómic?

En el tomo 144, The Walking Dead mostró el momento más crudo visto hasta el momento. Así, se apreció como Alpha, líder de 'Los Susurradores' le mostró la última advertencia a Rick Grames para que no vuelva a cruzar su zona.



En el cómic, hubo 12 muertes, pero de una forma cruel: personajes fueron degollados y colocados en estacas. Los decesos más chocantes las de Ezekiel y la de Rosita. ¿Quiénes serán los elegidos para la serie?



The Walking Dead 9x15 | HORARIOS EN VIVO



Estados Unidos: 9 pm.

México: 7:30 pm

Colombia: 8:30 pm

Ecuador: 8:30 pm

Perú: 8:30 pm

Argentina: 10:30 pm

Chile: 10:30 pm



The Walking Dead 9x15 | CANALES

Canal: AMC (para Estados Unidos)

Canal: Fox Premium Series (para Latinoamérica)

Online: aplicación de Fox Play

Canal: Fox España (para España)

The Walking Dead 9x15 | SINOPSIS



Esta es la trama compartida por la producción de The Walking Dead sobre 'The Calm Before'.



"La feria en The Kingdom sigue su curso, con las cuatro comunidades reunidas en celebración por primera vez en años. Mientras algunos pactos se renuevan, otros tratos llegarán a un precio más elevado".