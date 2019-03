The Walking Dead: filtran terrible muerte de estos personajes [ALERTA DE SPOILERS / VIDEO]

The Walking Dead presentará hoy 'The Calm Before', el penúltimo capítulo de su novena temporada. Sin duda, será un episodio que marcará un punto de quiebre en la serie y en la lucha entre los sobrevivientes y 'Los Susurradores'.



A horas de su estreno oficial, en redes se filtró la traumática escena de The Walking Dead, que recrea así uno de los momentos más impactantes del cómic. Ojo SPOILERS a continuación.

ÚLTIMA ADVERTENCIA: ALERTA DE SPOILERS

La lucha con 'Los Susurradores' llega a su clímax y Alpha mostrará a Daryl (Norman Reedus) lo que significa meterse con ellos. Así, asesinará de la manera más vil a 10 personajes de The Walking Dead.

Daryl y los sobrevivientes llegan a una colina y se topan con una terrible escena: 10 miembros de las comunidades han sido degollados y puestos en estacas.





Estos son los 10 personajes asesinados

1. Ozzy

2. Alek (El segundo al mando de Ozzy)

3. DJ

4. Frankie

5. Tammy Rose

6. Addy

7. Rodney

8. Tara

9. Enid

10. Henry

Conoce los horarios y canales que transmitirán este domingo el nuevo capítulo de The Walking Dead.

The Walking Dead 9x15 | HORARIOS EN VIVO

Estados Unidos: 9 pm.

México: 7:30 pm

Colombia: 8:30 pm

Ecuador: 8:30 pm

Perú: 8:30 pm

Argentina: 10:30 pm

Chile: 10:30 pm

The Walking Dead 9x15 | CANALES



Canal: AMC (para Estados Unidos)

Canal: Fox Premium Series (para Latinoamérica)

Online: aplicación de Fox Play

Canal: Fox España (para España)