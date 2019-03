Netflix estrenará estas peliculas y series en abril

Abril será un mes de grandes estrenos en la industria cinematográfica, Avengers:Endgame es uno de ellos por poner un ejemplo. Por otro lado, Netflix no se quiere quedar atrás y hará lo propio con algunas películas y series exclusivas de esta plataforma streaming.

Comenzado el mes, Netflix lanzará su primera incursión en lo que es le mundo de los superhéroes y lo hará a lo grande. Para esto, Ultraman llegará el primer día del mes. El anime vuelve con Shinjiro quien deberá ponerse el traje metálico para convertirse en Ultraman y luchar contra los alienígenas que invaden la tierra.

Aunque no es un estreno, "Las escalofriantes aventuras de Sabrina" llegará con su segunda temporada el quinto día de dicho mes para alegría de todos sus fanáticos.

Otra gran serie que regresa con su tercera entrega será la de "Blindspot". Jane y Kurt comienzan una nueva vida juntos, pero la felicidad no durará mucho.

Para los amantes del terror, Netflix se encargó de darles un gran éxito. "El Conjuro 2" estará disponible desde el 20 de abril. Una madre y sus cuatro hijos son aterrorizados por espíritus malignos. Hasta que llegan los cazafantasmas Ed y Lorraine Warren para ayudarlas con el problema.

Aquí la lista completa de estrenos:

Estrenos de Netflix abril 2019

Series

El mundo oculto de Sabrina: Parte 2 (05/04/2019)

Tijuana (05/04/2019)

El Imperio romano: Calígula: El emperador loco (05/04/2019)

You vs. Wild (10/04/2019)

The Protector: Temporada 2 (26/04/2019)

Black Summer (11/04/2019)

Arenas movedizas (05/04/2019)

¡Samantha!: Temporada 2 (19/04/2019)

Mi primer amor de verdad (18/04/2019)

Marvel – Cloak & Dagger: Temporada 1 (01/04/2019)

The Walking Dead: Temporada 8 (14/04/2019)

Legión: Temporada 2 (04/04/2019)

Blindspot: Temporada 3 (26/04/2019)

Liga de la Justicia y Jóvenes Titanes: Unión en acción (12/04/2019)

Yankee (26/04/2019)

Suits: Temporada 8 (04/04/2019)

Películas



Tienda de unicornios (05/04/2019)

Someone Great: Alguien extraordinario (19/04/2019)

El silencio (12/04/2019)

Una tierra imaginada (12/04/2019)

La cita perfecta (12/04/2019)

Enemigo de todos (01/04/2019)

Snowden (01/04/2019)

Life: Vida inteligente (17/04/2019)

Bridget Jones: Al borde de la razón (17/04/2019)

El diario de Bridget Jones (17/04/2019)

Poseidón (01/04/2019)

El conjuro 2 (20/04/2019)

Piratas del Caribe: En el fin del mundo (15/04/2019)

Piratas del Caribe: El cofre de la muerte (15/04/2019)



Documentales y especiales

Kevin Hart: Irresponsible (02/04/2019)

Nuestro planeta (05/04/2019)

Ricardo Quevedo: Los amargados somos más (03/04/2019)

Liss Pereira: Reteniendo líquidos (10/04/2019)

Brené Brown: La llamada de la valentía (19/04/2019)

ReMastered: La encrucijada del diablo (26/04/2019)

La hierba es más verde (20/04/2019)

Whindersson Nunes: Adulto (08/04/2019)