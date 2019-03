HBO estrenará documental sobre la última temporada de "Game of Thrones"

"Games of Thrones: The Last Watch" se titula el documental producida por HBO, el cual se estrenará 26 de mayo tras el final de la última temporada.

Jeanie Finley, directora británica estuvo cargo del rodaje durante más de un año. En este material se indicarán todos los detalles desde el origen de Game of Thrones hasta la última temporada, que tiene como protagonista a Emilia Clarke y Kit Harington.

La entrega "Game of Thrones: The Last Watch" presentará a los espectadores mediante un material inédito filmado detrás de cámaras.

En el clip se recreará el mundo de Westeros en grandes estudios, en locaciones reales y escenarios de Irlanda del Norte. A raíz de esto, la producción tuvo acceso al rodaje donde se relata una crónica íntima interna de la producción.

Para la cadena internacional HBO, este documental es mucho más que detrás de cámaras. Este llegará a las pantallas una semana después de la emisión del último episodio de la serie; revelando detalles a lo fanáticos de la serie.

En la última temporada, los ejércitos de Daenerys Targaryen y Jon Snow se unirán para sobrevivir a las amenazas del Rey de la Noche.

EL DATO:

El domingo 14 de abril a las 8 de la noche se emitirá el primer capítulo de la última temporada de Game of Thrones por la señal de HBO.