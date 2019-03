[VIDEO] The Walking Dead 9x16 ONLINE: fecha, hora y tráiler del final de temporada

TWD EN VIVO | The Walking Dead pone fin a su temporada 9 este domingo con 'The Storm', el último capítulo de la entrega actual de la serie. Conoce todos los detalles de este nuevo final.



El capítulo se titular 'The Storm' y mostrará cómo los sobreviventes afrontan una cruda nevada. Como se aprecia en el tráiler de avance, el 'Reino' será la primera de las comunidades que sufre un duro revés y termina cayendo.

Sin embargo, más dura que la nevada serán las secuelas de las comunidades ante los asesinatos de Alpha y la advertencia de 'Los Susurradores' en The Walking Dead.



En el penúltimo capítulo de la temporada, Alpha mató a 10 personajes de The Walking Dead, entre los cuales se encontraban Tara, Enid y Henry. Ello ha sumido en un dolor profundo a las comunidades. ¿Lograrán superar esta amenaza?

Tráiler de The Walking Dead 9x16

Sin duda será un capítulo especial porque, según las teorías que se comentan, podría dar pie a la primera señal de Rick Grimes (Andrew Lincoln) desde su salida de la serie. ¿Será cierto?

The Walking Dead 9x16 ONLINE | HORARIOS EN VIVO

Estados Unidos: 9 pm.

México: 7:30 pm

Colombia: 8:30 pm

Ecuador: 8:30 pm

Perú: 8:30 pm

Argentina: 10:30 pm

Chile: 10:30 pm

The Walking Dead 9x16 ONLINE | CANALES

Canal: AMC (para Estados Unidos)

Canal: Fox Premium Series (para Latinoamérica)

Online: aplicación de Fox Play