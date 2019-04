‘Game of Thrones’: Emilia Clarke (Daenerys Targaryen) recibe crítica por sus desnudos [VIDEO]

La octava temporada de ‘Game of Thrones’ llegará a las pantallas el próximo 14 de abril y todos los fanáticos están a la expectativa. La actriz Emilia Clarke es una de las grandes protagonistas de la exitosa serie de HBO y su personaje, Daenerys Targaryen, uno de los que más emociones despierta, pues ha tenido un crecimiento enorme. Sin embargo, eso no la salva de las críticas.

En la primera temporada de la serie era común observar algunos desnudos, en los que ella participe asidua. No obstante, a pesar de algunas duras críticas por parte del público, Emilia Clarke no tiene problemas por la participación que ha tenido en ‘Game of Thrones’. “No hay ninguna parte de la serie que cambiaría. La gente me pregunta por los desnudos todo el tiempo”, explicó.

“La respuesta (sobre los desnudos en la serie) corta es que no, nunca cambiaría nada. Tienes que ver esas escenas de sexo, no se pueden explicar simplemente”, añadió ‘Daenerys Targaryen’. De la misma manera, Emilia Clarke se refirió a la gran escena en el nacimiento de sus dragones, desde donde también se vio un quiebre en la actitud de su personaje: de una dama vulnerable a una empoderada.

“Solo quería hacer una escena empoderadora que no fuese sexual. Estaba desnuda, pero era fuerte. Recibo mucha mierda por haber hecho escenas de desnudo y sexo. Eso es ser anti feminista. Mujeres que odian a otras mujeres es un problema. Eso es molesto”, fueron las palabras con las que Emilia Clarke describió el momento. Ahora se alista para el regreso de ‘Game of Thrones’.

EL DATO

La octava y última temporada de ‘Game of Thrones’ se estrenará el próximo 14 de abril por la señal de HBO. La producción de pondrá fin a los 8 exitosos años en pantallas.