Avengers Endgame es la película más pirateada en Facebook [VIDEO]

Considerada como la película más exitosa de Marvel Studios, ‘Avengers: Endgame’ viene siendo una sensación en cines, pero no se ha salvado del hackeo en redes como Facebook y Youtube. De esta manera, se ha vuelo uno de los filmes más pirateados en el ciberespacio y sin restricciones.

A raíz de esto, la exitosa cadena audiovisual decidió establecer una campaña en redes sociales en contra de la piratería y fomentando la visita de los fanáticos a las salas de cine.

“We need to live up to our name.” Marvel Studios’ #AvengersEndgame is now playing in theaters.



