Maisie Williams descarta hacer un spin-off de Game of Thrones sobre Arya Stark

Para Maisie Williams, la rueda se rompió en el último capítulo de la octava temporada de Game of Thrones. Aunque los fanáticos estén disconformes con el final de la última temporada y algunos sueñan con volver a ver Arya Stark en la pantalla, lo cierto es que la posibilidad está más que descartada.

Aunque HBO tiene pensado varios spin-offs de Game of Thrones (ya se ha empezado a rodar el piloto de una precuela llamada 'Blodmoon'), uno de los proyectos que giraba entorno a Arya Stark se quedó en eso nomás ante la negativa del actriz de 22 años.

En una entrevista a MTV News, Maisie Williams dejó en claro sobre su posición interpretar a Arya Stark. "Honestamente, quiero una vida normal. No quiero nada de este loco mundo porque no vale la pena", afirmó.

En paralelo a Game of Thrones, Maisie Williams se ha dedicado en los años pasados a construir "Daisy", una red social dedicada a artistas y creadores de contenido que estén buscando contactos para formar nuevos proyectos.

Ahora bien, el proyecto de la actriz inglesa no implica que se vaya a alejar de la televisión y la gran pantalla. Maisie Williams acudirá como jurado invitado a la edición británica de 'RuPaul's Drag Race' y en abril de 2020 se estrenará la película 'The New Mutants', en la que interpretará a Wolfsbane.

EL DATO:

Maisie Williams reveló que esperaba que Arya Stark le quitara la vida a Cersei Lannister en el final de Game of Thrones. Además, se quedó con las ganas de estar en el set con Lena Headey.