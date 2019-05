Game of Thrones: Mira la reacción de Kit Harington tras leer el guión del último capítulo [VIDEO]

El controvertido final de la reconocida serie Game of Thrones generó diversas opiniones en las redes sociales; sorprendió a unos, entristeció a otros y agradó a otros tantos. Sin embargo, una de las escenas que más sorprendió a los televidentes fue cuando Kit Harington, quien interpreta a Jon Snow, asesina a su tía-reina Daenerys Targaryen.

Una semana después de emitir el polémico final de Game of Thrones, HBO estrenó el documental ‘The last watch’, en español ‘La última guardia’, que trata de cómo fue la producción de la octava y última temporada. Precisamente en dicha producción audiovisual se ve la lectura del guión literario por los actores, un momento que viene siendo comentado por los espectadores.

Y es que Kit Harington no pudo reprimir las lágrimas al conocer de las sorpresas que le deparaba a su personaje. Mientras leía el texto ponía sus manos a la cabeza como señal de asombro. Sophie Turner, sentada a su lado, lo mira, mientras él llevaba su mano a la boca para luego empujar su silla. En frente de él, Emilia Clarke (Daenerys Targaryen), sonríe de manera cómica.

Si yo he llorado tras ver la primera reacción de Kit Harington tras enterarse de que Jon mataría a Daenerys, vosotros también.

pic.twitter.com/fBxh4TeWCp — Chuck Pastrana 🎥 (@ChuckPastrana) 27 de mayo de 2019

Las reacciones de sus seguidores no se hicieron esperar y, mediante el Twitter, compartieron el emotivo momento

Verlo a él llorar al leer el guion, me rompió mas que la escena misma #TheLastWatch pic.twitter.com/PVVtwUj5hC — FoFo Lomelí (@rockoLomecci) 27 de mayo de 2019

La reacción de los actores de Game Of Thrones ante el horrible guión de la octava temporada es un SAME AMIGOS. #TheLastWatch pic.twitter.com/KH6ayzqOOE — Aravis (@hijosdegondor) 27 de mayo de 2019

cuando te roban el arco narrativo de tu personaje pero tenes que fingir que te parece bien #TheLastWatch pic.twitter.com/4KxXaRP86u — ✵ (@findastark) 27 de mayo de 2019

Tráiler de Game of Thrones: The Last Watch

Fecha: Domingo 26 de mayo

Horario para Latioamérica

Perú: 8:00 p.m.

Ecuador: 8:00 p.m.

Colombia: 8:00 p.m.

México: 8:00 p.m.

Panamá: 8:00 p.m.

Venezuela: 9:00 p.m.

Bolivia: 9:00 p.m.

Argentina: 10:00 p.m.

Chile: 10:00 p.m.

Uruguay: 10:00 p.m.

Brasil: 10:00 p.m.