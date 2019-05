Game of Thrones: Guionista revela el personaje que debió sobrevivir hasta el capitulo final

La famosa serie Game of Thrones sigue dando de qué hablar entre sus seguidores en el mundo. El último fin de semana se estrenó en HBO el documental ‘The last watch’ (‘La última guardia’), proceso de la producción de la última temporada, el cual generó diversos comentarios sobre el conmovedor momento donde Kit Harington no pudo evitar emocionarse al enterarse del trágico desenlace que iba a tener Jon Snow, papel que interpretaba.

Ahora, Dave Hill, guionista de Game of Thrones reveló a un medio internacional cuál de los personajes originalmente iban a vivir: “Durante mucho tiempo queríamos que Ser Jorah estuviera allí en el Muro al final”, sin embargo los escritores decidieron que Jorah estuviera mientras protegía a Daenerys Targaryen del Ejército de los Muertos en el tercer capítulo.

“Los tres que salen del túnel serían Jon, Jorah y Tormund... pero la cantidad de lógica que tendríamos que doblar para llevar a Jorah al Muro y hacer que se vaya del lado de Dany justo antes [de los eventos en el final]… no hay manera de hacerlo descuidadamente. Y Jorah debía tener la noble muerte que anhelaba defendiendo a la mujer que ama”, manifestó Hill.

Pero, ¿quién era Ser Jorah?

Era uno caballero caído en desgracia que siguió fielmente a la reina Daenerys Targaryen durante muchísimos años. Precisamente su lealtad obsesiva a ella fue la que lo llevó a dar su vida para salvarla durante la Batalla de Winterfell.

Iain Glen, luego de saber de esta revelación, respondió que había una dulzura en el personaje (Ser Jorah) cuando moría porque no estaba cerca para ver a Daenerys bombardear el desembarco del Rey, suceso que resultó en la muerte de decenas de miles de civiles.

“Es una bendición para él que nunca supo lo que le pasó a ella...y desde el punto de vista de una historia pragmática, su muerte sirvió para un propósito mayor. ¿Dónde podríamos haber llevado a Jorah desde allí? J***,si tan solo lo supiera", expresó el actor escocés Glen.