'Hombre Araña': se filtra imágenes del tráiler final de ‘Spider Man: Far forme Home’ [VIDEO]

Los miles de fanáticos del 'Hombre Araña' vienen esperando con mucho entusiasmo el regreso de su héroe arácnido a la pantalla grande. Y es que estamos a más de un mes para que 'Spider-Man: Far From Home' se estrene en las salas de cine. En esta oportunidad, Tom Holland de 22 años interpretará por cuarta vez al ‘famoso’ Peter Parker.

En las últimas semanas la empresa multinacional Sony publicó varios videos cortos del nuevo film, sin embargo no llegó a lanzar el definitivo tráiler de esta cinta. Sin embargo, mientras estamos a la espera que lo hagan de manera oficial, en las últimas horas los cibernautas han filtrado el último vistazo de la película.

BROTHERS AND SISTERS I PRESENT TO YOU pic.twitter.com/nC7iNu18i7