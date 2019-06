The Bing Bang Theory EN VIVO 12x24 vía Warner Channel: Sigue EN DIRECTO el capítulo final de la serie [VIDEO]

¡Todo tiene su final! ‘The Bing Bang Theory’, serie norteamericana de ciencia y humor, emitirá su capítulo final luego de 12 exitosas temporadas conformada por 280 episodios. La cadena televisiva Warner Bros pondrá al aire un episodio doble.

El sitcom basada en las aventuras de unos amigos científicos, es protagonizada por Jim Parsons, Johnny Galecki, Kaley Cuoco, Kunal Nayyar, Simon Helberg, Melissa Rauch y Mayim Bialik, quienes inmortalizaron el pasado 1 de mayo sus huellas al frente del ‘mítico’ Teatro Chino de Los Ángeles ubicado en Hollywood.

La serie comenzó como una idea de Chuck Lorre, creador también del programa 'Two and a half me', y con el pasar de los años fue madurando. Incluyendo nuevos personajes y alargando el drama con sus estelares.

¡Apunta el canal y la hora!

Direc Tv: 206 (SD), 1206 (HD)

Movistar Tv: 106 (SD), 722 (HD)

Estos son los horarios para Latinoamérica:

Perú: 9.00 p.m.

Estados Unidos (Nueva York, Miami, Houston y Washignton): 9.00 p.m.

Argentina: 11.00 p.m.

México: 9.00 p.m.

Ecuador: 9.00 p.m.

Colombia: 9.00 p.m.

España: 4.00 a.m. (lunes)

Bolivia: 10.00 p.m.

Venezuela: 10.00 p.m.

Chile: 11.00 p.m.

Uruguay: 11.00 p.m.