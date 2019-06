Avengers Endgame película completa más pirateada en Google [VIDEO]

Marvel Studios, ‘Avengers: Endgame’ es una de la películas más taquilleras en la historia del cine. Se encuentra solo a 75 millones de dólares de superar a ‘Avatar’ y convertirse en el film con más recaudación en la historia cinematográfica. Es tan ‘alucinante’ la sensación que sigue generando en sus fanáticos que no se ha salvado del hackeo en Facebook y Youtube. Este hecho ha generado que esta última entrega de Avengers se convierta como uno de los rodajes más pirateados en el ciberespacio y sin restricciones.

