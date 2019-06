Ver Lucifer ONLINE 4x01: Todo lo que debes saber de esta nueva temporada

La famosa serie ‘Lucifer’ vuelve en su temporada 4 ONLINE que se transmitirá vía Netflix, pues tras ser cancelada por Fox, la reconocida serie encontró un nuevo hogar para el deleite de todos sus seguidores, esto luego de casi un año. Conoce aquí la fecha de estreno, lo que pasará, el tráiler, la historia y todo lo que debes saber para estar al tanto de una de las series más pedidas por el público y que ya está de regreso.

La historia de la serie que se transmitirá por Netflix, “Lucifer”, cuenta la historia de un ser del infierno que al verse aburrido de la rutina en las profundidades de la tierra, decide salir de ella en busca de otro rumbo, esto lo lleva a la ciudad de Los Ángeles en donde se convierte en dueño de un ‘night club’ y además, se desempeña como consultor de soporte de la policía de ese estado. Es en ese lugar en donde conoce a Chloe Decker, con quien entabla una cercana amistad que se convierte en una gran atracción. Es por ello que luego de todo esto, Lucifer se da cuenta que tiene mucha más afinidad con los humanos de lo que pensaba.

Esta serie que en principio fue transmitida por Fox, fue cancelada en su tercera temporada de mayo del 2018, hecho que causó la indignación de todos los fanáticos y seguidores de ‘Lucifer’, llegando a manifestarse mundialmente a través de un hashtag que se volvió viral : #SaveLucifer.

Este hecho generó la furia del productor ejecutivo de Lucifer, Joe Henderson, quien mediante su cuenta de Twitter manifestó todo su rechazo por la medida: “Creamos un final de temporada con un enorme cliffhanger para que Fox no pudiera cancelarnos. En su lugar, vamos a frustrar a los fanáticos. Lo siento mucho por eso”.

Luego de esto, y al ver la gran acogida que la serie tenía en una gran parte del público, Netflix llegó para ser el salvavidas de ‘Lucifer’ renovando la serie creada originalmente por Tom Kapinos y retomando la misma para hacer una cuarta temporada para el deleite de todos.



Fecha de estreno de la cuarta temporada de "Lucifer"

La temporada 4 de "Lucifer" fue estrenada el pasado miércoles 8 de mayo a través de la señal de Netflix.

¿Cómo ver "Lucifer" online?

Todas las temporadas de "Lucifer" están disponibles online en Netflix, cuenta con subtitulos y está doblada al castellano.

Lista completa de episodios de la cuarta temporada de Lucifer

1. ‘Everything's Okay’ escrito por Joe Henderson

2. ‘Somebody's Been Reading Dante's Inferno’ escrito por Idly Modrovich

3. ‘O, Ye Of Little Faith, Father', escrito por Jessika Borsiczky

4. ‘All About Eve' escrito por Chris Refferty

5. 'Expire Erect' escrito por Mike Costa

6. ‘Orgy Pants to Work' escrito por Aiyana White

7. ‘Devil Is As Devil Does’ escrito por Jen Graham Imada

8. 'Super Bad Boyfriend' escrito por Jason Ning

9. 'Save Lucifer' escrito por Joe Henderson

10. ‘King of Hell’ escrito por Idly Modrovich

Tráiler de la cuarta temporada de "Lucifer"