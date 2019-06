'Chernobyl' 1x05 ONLINE HBO: La exitosa serie llega a su final de temporada

'Chernobyl', la reciente producción de la cadena HBO, llegó a su final de temporada luego de cinco emocionantes episodios. La cinta inspirada sobre una tragedia histórica, emitió la noche del lunes, en los Estados Unidos, su último capítulo. En Latinoamérica recién estará disponible este viernes 7 de junio a partir de las 7:00 p.m. (hora peruana).

Tráiler de 'Chernobyl'

El origen

26 de abril de 1986, en esa fecha el planeta presenció unas de los capítulos más horribles de la humanidad. Se produjo en la central Vladimir Ilich Lenin, ubicada en la ciudad ucraniana de Chernobyl, el máximo accidente nuclear. Según reportes (2005) de la Organización Mundial de la Salud, dicho acontecimiento en principio provocó la muerte de más de 4 000 mil personas. Con el trascurrir de los años las cifras iban aumentando. Llegando a superar las 6 000 mil víctimas producto de la dosis de radiación. Recordemos que, en aquella época, el mundo se encontraba polarizado por la Guerra Fría. El territorio ucraniano estaba dentro de la Unión Soviética (URSS).

Chernobyl llevada a la pantalla chica

Dicha historia fue ambientada por HBO, donde reconstruye el accidente y hablas de los valientes ciudadanos, quienes se sacrificaron para salvar a toda Europa de un total desastre. Asimismo, relata las controvertidas decisiones políticas de la URSS. La producción fue dirigida por el director europeo Johan Renck y, desde su primer capítulo (6 de mayo), obtuvo un ráting no menor a los 8 puntos, convirtiéndose en una de las producciones de mayor éxito en lo que va del 2019.

Avance del último capítulo

Lista de capítulos

Episodio 1 de Chernobyl - 1:23:45 - 6 de mayo de 2019

Episodio 2 de Chernobyl - Please Remain Calm - 13 de mayo de 2019

Episodio 3 de Chernobyl - Open Wide, O Earth - 20 de mayo de 2019

Episodio 4 de Chernobyl - The Happiness of All Mankind - 27 de mayo de 2019

Episodio 5 de Chernobyl - Vichnaya Pamyat - 3 de junio de 2019

Reparto actoral

Jared Harris - Valery Legasov

Stellan Skarsgård - Boris Shcherbina

Jessie Buckley - Lyudmilla Ignatenko

Adam Nagaitis - Vasily Ignatenko

Sam Troughton - Akimov

Robert Emms - Leonid Toptunov

Emily Watson - Ulana Khomyuk

Paul Ritter - Anatoly Dyatlov

Con O'Neill - Bryukhanov

Adrian Rawlins - Fomin

Karl Davies - Viktor Proskuryakov

David Dencik - Michail Gorbatchev

Barry Keoghan - Pavel

Mark Lewis Jones - General Pikalov

Alan Williams - Jefe del KGM Charkov

Nadia Clifford - Dr. Svetlana Zinchenko

Gerard Kearns - Pravik

Michael Shaeffer - Hombre Rubio

Povilas Jatkevicius - Kibenok

Laura Elphinstone - Oksana

Michael Socha - Mikhail

Jan Ricica - Hijo de Oksana

Cait Davis - Esposa local

Baltasar Breki Samper - Ananenko

Philip Barantini - Bezpalov

Oscar Dyekjær Giese - Baranov

Donald Sumpter - Zharkov