¡Atención! Se viene una nueva película de Dragon Ball tras el éxito de Broly

Dragon Ball Super Broly se estrenó meses atrás y fue todo un éxito rotundo en las salas de cines. Tras los buenos números generados, la franquicia tiene en mente lanzar una nueva película.

En una reciente entrevista hecha a Akio Iyoku, actual responsable de Dragon Ball en Shueisha, el ejecutivo reveló la noticia que alegrará a más de un fiel seguidor de Dragon Ball.

"Nuestro siguiente paso es prepararnos tranquilamente para la siguiente película". Además, Iyoku agregó lo siguiente: "Broly era tan fuerte que creo que lo siguiente va a ser totalmente diferente. Con algunas partes de Broly superé algunos obstáculos. No quiero quemarme. Creo que Dragon Ball continuará, así que quiero que los fans estén pendientes".

Pero no todo es alegría en el universo de Dragon Ball ya que hasta el momento no se ha confirmado si regresará o no la serie, que culminó el año pasado en el mes de marzo tras el Torneo de Fuerza en la que participaron diferentes universos.

A pesar del final la serie, la historia de Dragon Ball no se detiene. Tanto a través de las películas como del manga, siguen las aventuras en donde Gokú y sus amigos enfrentan a un nuevo villano llamado Moro.