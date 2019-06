God of War: Creador revela la orientación sexual de Kratos

En un mes donde la Comunidad LGTB celebra el Orgullo Gay, en homenaje a los disturbios de Stonewall producidos en las calles de New York el 28 de junio de 1969; David Jaffe, creador del conocido juego para PlayStation God of War, aprovechó estas fechas para hacer mediante su cuenta de Twitter una revelación sobre la preferencia sexual de Kratos.

“Cuando estaba trabajando en los orígenes de Kratos para los primeros juegos, supe que era un furioso bi-sexual hasta que se estableció con su esposa. Así que Kratos es oficialmente bi. Ah y el oráculo de GOW1? Lesbiana, ¡hacia arriba! ¡Auge!», tuiteó David acompañado de la imagen del usuario del @BT_BlackThunder, la cual se hizo viral porque el protagonista vestía los colores representativos del colectivo LGBT

Oh, and one more thing: not to get all JK Rowling but when I was working on the origins of Kratos for the first games I knew he was a raging bi-sexual until he settled down with his wife. So Kratos is officially bi. Oh and the Oracle from GOW1? Lesbian, straight up! Boom! https://t.co/jXUZ0NXIfo