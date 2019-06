Chernobyl 1x05 ONLINE HBO: ¿Por qué no habrá segunda temporada?

En las últimas semanas los amantes de las series y películas no han podido dejar de hablar de 'Chernobyl', una serie de HBO que en solo cinco capítulos alcanzó una sorpresiva popularidad en todo el mundo. El 3 de junio emitió su último episodio dando fin a su primera temporada, dejaron a los miles de espectadores con ganas de ver más.

'Chernobyl' se basó en uno de los accidentes nucleares más catastróficos de la historia producido el 26 de abril de 1986 en la planta de Vladimir Ilich Lenin ubicada en Unión Soviética (URSS), hoy Ucrania. El accidente originó la muerte de miles de personas y la evacuación de 116,000 habitantes soviéticos. Además, se encendió de inmediato una alarma internacional al detectarse radiactividad en al menos 13 países de Europa Central y Oriental.

Producto de su buen trabajo de investigación y actoral generó diversas críticas positivas, incluso la nombraron como la serie mejor valorada por el IMDB y de mayor aprobación (96%) en Rotten Tomatoes. La serie creada por Craig Mazin tuvo un éxito avasallador.

All due respect to Decider, but the definitive answer to the headline's question "Will There Be A Season 2 of Chernobyl?" is "No." https://t.co/6johLHT0s5