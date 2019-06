¡No puede ser! Netflix eliminó el legendario ending de Neon Genesis Evangelion [Video]

Esta semana se estrenó ‘Neo Genesis Evangelion’, conocido en América Latina como 'Evangelion', en la plataforma streaming de Netflix. Las expectativas del regreso de la serie que revolucionó la industria de los animes eran altas, sin embargo, cientos de usuarios mostraron su incomodidad por las características de la nueva versión.

Los seguidores se quejaron por pésimo doblaje en español en las redes sociales como Facebook y Twitter. Por un aspecto de licencias, las voces en español de 'Evangelion' no son las mismas que la emisión original del anime a finales de 1999 en la televisión japonesa.

Ya, para no hacerla de emoción, aquí están los créditos de doblaje de Evangelion versión Netflix: pic.twitter.com/Xl2b3oZGQ1 — Carlos Cruz (@bustdaroof) 21 de junio de 2019

4- El principal cambio se nota en el doblaje a ingles, porque son todas nuevas voces.

Sin embargo, el cambio también afectó la relación de dos personajes: Kaworu y Shinji#Evangelion #Netflix #Kawoshi pic.twitter.com/PIaZpxR3Yr — Mothercaster (@mothercaster) 21 de junio de 2019

El doblaje de #Evangelion de #Netflix es un desastre, el original en castellano era excelente y lo han rehecho mediocremente. Una gran decepcion. Sin emoción, ni carisma y sin ganas en general. — NeoLiberal (@Ansset82) 21 de junio de 2019

#Evangelion Evangelion TERCER DOBLAJE EN LATINO Y AUN NO APRENDEN QUE ASUKA SUENA DEL ASCO HABLANDO ASÍ. LA ACTRIZ SERIA PERFETA PARA EL PAPEL Y PODRÍA INTERPRETARLA MEJOR SI NO SE ENFOCARA EN HACER ESA PRONUNCIACIÓN HORRIBLE. pic.twitter.com/Yh4X09XQOS — Omar Daniel (@OmarDanMZ) 21 de junio de 2019

Asimismo, la eliminación del épico ending ‘Fly me to the Mon’ también ha generado incomodidad entre los fans de ‘Neon Genesis Evangelion’. Recordemos que el ending era el cover de la creación musical de Bart Howard compuesta en 1954. Generalmente, esa canción se utilizaba al final de los capítulos de 'Evangelion'

Ending de Evangelion

Hasta el momento, los directivos de Netflix no se han pronunciado al respecto para dar los motivos de la no inclusión del famoso ending en la serie de ‘Neon Genesis Evangelion’. Se espera que en las próximas horas lo hagan mediante un comunicado.

Neon Genesis Evangelion

El anime fue creado por Hideaki Anno y se ambienta en un mundo futurista donde la humanidad está a punto de desaparecer. Un acontecimiento nombrado como Segundo Impacto destruyó a gran de parte de la humanidad.

El pequeño grupo de la raza humana que quedó debe hacerles frente a seres de orígenes desconocidos llamados ángeles, quienes su principal meta es eliminar a la organización paramilitar NERV. ¿Por qué? Pues son los únicos que protegen a la civilización.

Tráiler de Neon Genesis Evangelion en Netflix