¡Prohibido perderse! Netflix: ‘Stranger Things’ lanza alucinante tráiler de su tercera temporada

La espera acabó. Se publicó el nuevo tráiler de la tercera temporada de la aclamada serie ‘Stranger Things’, la que vuelve el próximo 4 de julio para seguir cautivando a los miles de suscriptores de la plataforma streaming de Netflix. Se espera que el regreso a la pantalla chica rompa récords.

¿De qué trata Stranger Things?

‘Stranger Things’ nos traslada a los años 80 de los Estados Unidos cuando una desaparición del niño llamado Will Byers en el pueblo de Hawkins, Indiana, destapa una serie de extraños hechos de la zona producto de experimentos realizados por el gobierno estadounidense. Además, comienzan aparecer fuerzas sobrenaturales.

La primera temporada se ambiente en noviembre de 1983 cuando Will es secuestrado por una criatura del Upside Down, siendo buscado por su familia y amigos. Mientras en la segunda entrega, los hechos se establecen en octubre de 1984 y Will Byers ha sido rescatado, sin embargo, todavía estaba influenciado por Upside, la mayor amenaza del universo.

Ahora, esta tercera temporada ‘Stranger Things’ nos llevará al verano de 1985, donde los romances y los viejos enemigos serán las características principales de la trama. La comunidad volverá a estar rodeada por seres malignos.

Tráiler de la Temporada 3 Stranger Things

¿Qué personajes seguirán actuando en Stranger Things?

El reparto actoral de ‘Stranger Things’ en Netflix estará encabezado por el grupo de jóvenes que protagonizaron las dos temporadas pasadas. A continuación, te mostramos la lista:

- Winona Ryder: Joyce Byers

- David Harbour: Jim Hopper

- Finn Wolfhard: Mike Wheeler

- Millie Bobby Brown: Once

- Gaten Matarazzo: Dustin Henderson

- Caleb McLaughlin: Lucas Sinclair

- Noah Schnapp: Will Byers

- Sadie Sink: Max Mayfield

- Natalia Dyer: Nancy Wheeler

- Charlie Heaton: Jonathan Byers

- Joe Keery: Steve Harrington

- Dacre Montgomery: Billy Hargrove

- Cara Buono: Karen Wheeler

- Maya Hawke: Robin

- Priah Ferguson: Erica Sinclair

- Brett Gelman: Murray Bauman

- Francesca Reale: Heather

- Cary Elwes: Alcalde Larry Kline

- Jake Busey: Bruce