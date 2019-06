Marvel: Imágenes del set de Black Widow revelarían el personaje de Florence Pugh

Mientras se espera el anuncio de la fecha oficial de estreno de la película ‘Black Widow’, dicha cinta se encuentra en filmaciones en la capital de Hungría, Budapest. En las últimas horas se han revelado imágenes de los ambientes de grabaciones originando la conformación de varios rumores por parte de los fanáticos del Universo Cinematográfico de Marvel.



Las fotografías captadas por los seguidores de Marvel revelarían qué personaje interpretaría la actriz Florence Pugh de 23 años. Por el momento, no hay ninguna información confirmada.

En los registros audiovisuales filtrados en Instagram y Twitter, se observa primero a la doble de Scarlett Johansson realizando una escena a bordo de una motocicleta como Natasha Romanoff, conocida también como la ‘Viuda Negra’.

Asimismo, este material fue acompañado por fotos que detallaban que junto a la doble de Johansson se encontraba la de Florence Pugh, quien se se sumará por primera vez al Universo Marvel con ‘Black Widow’.

Este hecho generó que los seguidores especulen que Pugh tendría el papel de Yelena Belova, agente secreta y la segunda heroína en tomar el nombre de la ‘Viuda Negra’ en los cómics. Esta teoría tendría lógica para la precuela del Marvel. Veremos si termina siendo cierta.

MCU 🎥 | Imagens das dublês hoje durante as filmagens. #BlackWidow ( via: @BlackWidowBR e @johanssonbr ) pic.twitter.com/UOVb4AzFgQ

MCU 🎥 | SERIA O FIM DOS RUMORES??



Fotos do set de filmagem de #BlackWidow indicam que teremos SIM Yelena Belova no filme e que SIM, é bem provável que ela seja interpretada pela atriz Florence Pugh.

( via @nacaomarvelofc / @WhoIsLoki ) pic.twitter.com/IDWBs2VTCo