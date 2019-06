¡Confirmado! Spider-Man: Far from cierra la Fase 3 de Marvel l Video

Avengers:Endgame se presentó como la conclusión de la historia que Marvel Studios comenzó a contar con Iron Man (Tony Stark) en el 2008, sin embargo, la denominada Saga del Infinito, todavía no acaba y recién terminará con ‘Spide-Man: Far From Home’, la cual se estrenará el próximo 4 de julio.

“Hemos estado trabajando durante muchos años en Infinity War, Endgame y Spider-Man: Far From Home. Esas son las películas que culminan toda la Saga del Infinito del MCU”, expresó Kevin Feige, dueño de Marvel en un contenido promocional de la nueva película del héroe arácnido.

Asimismo, Feige detalló de por qué eligieron a ‘Spider-Man: Far from home’ para que cierre la Fase 3. Además, enfatizó que la relación del Hombre Araña con Tony Stark tiene mucho que ver con el cierre de esta etapa del Universo Cinematográfica de Marvel (UCM)

“La relación entre Peter Parker y Tony Stark es tan especial en las cinco películas que Tom Holland ha interpretado a Spider-Man en el MCU, que necesitábamos ver dónde continuaba su viaje y cómo Spider-Man salía de la sombra de su mentor Tony Stark, para convertirse en el gran héroe que siempre estuvo destinado a ser”, reveló Kevin Feige.

Tráiler Spider-Man: Far from

Precisamente, esta última declaración de uno de los principales artífices de los Avengers indicarían que la muerte de Iron Man (Tony Stark) será un aspecto fundamental en la trama de ‘Spider-Man: Far from home’. Y es que Peter Paker deberá lidiar con la pérdida de Tony y, a la vez, enfrentarse con criaturas malignas para salvar al planeta.

Por otro lado, se desconoce que producción de Marvel dará inicio a la Fase 4. Entre los posibles candidatos se encuentran ‘Black Widow’ y ‘Los Eternos’. Seguramente durante la Comic Con de San Diego que se realizará el 18 de julio tendremos más novedades.