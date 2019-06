Avengers: Lexi Rabe, quién encarna a la hija de Iron Man, revela ser víctima de bullyng

La fama le está pasando una mala pasada a la pequeña actriz Lexi Rabe, hija de Tony Stark (Iron Man) y Pepper Potts en la película 'Avengers:Endgame', quien reveló mediante su cuenta de Instagram que viene siendo víctima de bullyng por sus compañeros de colegio y una gran cantidad de cibernautas.

Rabe realizó una grabación en los interiores de su escuela donde manifestó que una de las principales razones de este acoso es porque interpreta a una niña de 5 años en la cinta de Marvel cuando su edad real es de 7. De inmediato, el video se hizo viral en la Internet y los mensajes de apoyo dirigidos a Lexi no se hicieron esperar.

Lexi Rabe es conocida en el mundo del cine. Hace unos meses se unió a las filas de la conocida agencia The Green Room Management. También actuó en la cinta ‘Godzilla: King of the Monsters’ (Godzilla 2), estrenada este año donde compartió sets con Vera Farmiga y Millie Bobby Brown. Se perfila como una de las grandes promesas de Hollywood.

¿Qué es el bullyng?

Es la exposición que sufre un niño a daños físicos y maltratos psicológicos de manera reiterada por parte de una o varias personas. En los últimos años el bullyng escolar, que suele producirse en los recreos, ha cobrado víctimas. Cada cierto tiempo se desarrollan campañas en todo el mundo para concientizar sobre esta problemática.

Recordemos que 'Avengers:Endgame' es una de las producciones más exitosas de Marvel Studios. Estuvo a cargo por los Anthony y Joe Russo. Se encuentra en el Top 3 de las películas más taquilleras a nivel mundial. Se estrenó en el mes de abril y volverá a reestrenarse esta semana en las salas de cine con escenas nuevas.