Spider-Man podría tener 9 películas en el Universo Marvel l Video

Al margen de las expectativas que hay previo a la llegada de ‘Spider-Man: Far from home’, los seguidores del Universo Cinematográfico de Marvel (UCM) también están esperando los planes a futuro de Marvel Studios. Kevin Feige, dueño de la empresa, ya manifestó que después del estreno de la última entrega de Spider-Man anunciarán las novedades.

Sin embargo, en las últimas horas salió un nuevo rumor que dentro de los proyectos de Marvel y Sony Pictures estarían considerando que ‘Spider-Man: Far from home no sea la última película para Peter Parker, quien es protagonizado por el actor estadounidense Tom Holland.