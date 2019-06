'Batista' arremete contra 'Rápidos y Furiosos': "Prefiero hacer buenas películas" [VIDEO]

El rodaje de ‘Rápidos y furiosos 9’ ya inició, así lo confirmó hace unos días Vin Diesel mediante el Instagram. A partir de este hecho, miles los fanáticos, mediante sus redes sociales, comenzaron a especular de las posibles incorporaciones de nuevos personajes en esta cinta.

Durante esta semana, un seguidor aprovechó su cuenta de Twitter para manifestar su deseo de ver a Dwayne ‘La Roca’ Johnson con John Cena como personajes principales y Dave Bautista con papel de villano en un spin-off de 'Rápidos y Furiosos'. Sin embargo, uno de los que lo etiquetó le respondió de inmediato.

Resulta que Dave Bautista, exluchador de la WWE y quien interpreta a Drax en los Guardianes de la Galaxia de Marvel Studios descartó la posibilidad de aparecer en la saga de acción y sobre ruedas.

“..Gracias por tu consideración”, le respondió Bautista al usuario Hybrid Kokujin adjuntando dos emojis de asco y un categórico hashtag que dice “prefiero hacer películas buenas”. ¿Se quedará con los brazos cruzados, Vin Diesel?

🤢.....thank you for your consideration...🤮 #idratherdogoodfilms https://t.co/7VT0wFG6bY