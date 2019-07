Netflix estrenos julio 2019: miras las películas, series y documentales que saldrán este mes [FOTOS]

Estamos a poco de llegar a la mitad del 2019 e ingresar a julio. Para este mes, la conocida plataforma de Netflix estrenará casi un centenar de producciones audiovisuales para todos los gustos. Desde documentales hasta los populares animes. ‘La Casa de Papel 3’, ‘Stranger Things 3’, ‘Los caballeros del zodiaco’ y ‘Star Wars’ son las más esperadas por los suscriptores.

Series

Designated Survivor: 60 days

El remake asiático de la famosa serie estadounidense protagonizada por Keifer Sutherland. En esta oportunidad, Ji Jin Hee tendrá el papel de un científico que, tras una tragedia, es designado como gobernante de Corea por un periodo de 60 días.

Estreno: 1 de julio

Stranger Things 3

A partir de la primera semana de julio estará disponible de la tercera temporada de esta alucinante obra de ciencia ficción. Todo parece que los romances y los viejos enemigos serán las principales características de la trama. El pueblo de Hawkins estará de nuevo bajo amenaza.

Estreno: 4 de julio

Casa de papel 3

En esta nueva entrega la banda liderada por ‘El Profesor’ volverá en acción con el objetivo de rescatar a Río, quien fue capturado por las autoridades policiales y se encuentra siendo torturado para que diga la ubicación de sus demás compañeros.

Estreno: 19 de julio





'Saint Seiya: Los caballeros del zodiaco'

Es una de las apuestas más ambiciosas de Netflix en el mundo de anime. Constará de 12 capítulos donde Seiya se unirá a los caballeros del zodiaco para cuidar a Atenea.

Estreno: 19 de julio

Kengan Ashura lI

Tokita Ohma, gladiador clandestino, combate en nombre del poderoso Nogi Hideki, quien apuesta grandes acuerdos según los resultados de estos enfrentamientos.

Estreno: 31 de julio

Todas las demás series:

'Re:ZERO -Starting Life in Another World' - 1 julio

'Descendant of the Sun' - 1 julio

'Stone Age' - 1 julio

'Zombie Dumb' - 1 julio

'Titipo Titipo' - 1 julio

'Fight, for my Way' - 1 julio

'Hit the Top' - 1 julio

'School 2007' - 1 julio

'Good Manager' - 1 julio

'Queen for seven days' - 1 julio

'My golden life' - 1 julio

'Radio romance' - 1 julio

'Are You Human' - 1 julio

'The Chef's Line' - 1 julio

'Black Knight: The Man Who Guards Me' - 1 julio

'Archer' - 1 julio

'iZombie' - 1 julio

'Samurai 7' - 1 julio

'Cardcaptor Sakura: Clow Card' - 1 julio

'Cardcaptor Sakura: Sakura Card' - 1 julio

'Kakegurui' - 4 julio

'Da Ali G Show' - 15 julio

'Black Money Love' - 15 julio

'Men on a mission 2019' - 23 julio

'Otra vida' - 25 julio

'Girls with Balls' - 26 julio

Películas

Blade Runner 2049

Una de las cintas de ciencia ficción más aclamadas de la historia. Nos encontramos con la historia de K, protagonizado por Ryan Gosling, que en una de sus salidas como blade runner se encuentra con unos huesos misteriosos.

Estreno: 1 de julio

Star Wars. Episodio VIII: Los últimos Jedi

¡Que la fuerza te acompañe! En 'Los últimos Jedi', Rian Johnson lleva a la resistencia encabezada por Leia Organa a enfrentarse contra las tropas de la Primera Orden mientras Rey intentará descubrir mucho más sobre sus poderes.

Estreno: 17 de julio

A continuación, te damos la lista completa de otras películas que llegarán a Netflix

'Selfie': 1 julio

'Mamá': 1 de julio

'Crazy, Stupid, Love': 1 de julio

'Matrix Reloaded': 1 de julio

'El club de los cinco': 1 de julio

'The Unborn': 1 julio

'No es fácil': 1 julio

'Serenity': 1 julio

'El invitado': 1 julio

'Un niño grande': 1 julio

'Zero Dark Thirty': 1 julio

'Escondidos en brujas': 1 julio

'Elizabeth: La edad de oro': 1 julio

'American Graffiti': 1 julio

'La sombra del poder': 1 julio

'Asesinas silenciosas': 1 julio

'Doomsday': 1 julio

'La magia de Lassie': 1 julio

'Step Up': 1 julio

'Dominios oscuros': 1 julio

'El increíble Hulk': 1 julio

'D.E.B.S.': 1 julio

'You Got Served': 1 julio

'Barco fantasma': 1 julio

'Ligar en la era digital': 1 julio

'Gold': 1 julio

'Boi': 1 julio

'Soy espía': 1 julio

'Road Trip': 1 julio

'Todo incluido': 1 julio

'Straight Outta Compton': 4 julio

'Dos padres por desigual': 4 julio

'Good and Propserous': 10 julio

'Dolor y Gloria': 12 de julio

'4 latas': 12 de julio

'Una vida a lo grande': 13 julio

'Como perros y gatos 2: La venganza de Kitty Galore': 15 julio

'Secret obsession': 18 de julio

'Sword Art Online the Movie: Ordinal Scale': 19 julio

'Ay, mi madre': 19 julio

'Dunkerque': 20 julio

'Home': 22 julio

'Boi': 26 julio

'De-mentes criminales': 29 julio

Documentales

Social Animals

Historia de tres jóvenes que intentan hacerse un espacio en el competitivo mundo de Instagram. ¿Para qué? Pues con el fin de ser aceptadas y queridas. Se hará un experimento que consistirá sobre la relación del éxito personal con el número de likes.

Estreno: 1 de julio

Parchís: El documental

Film sobre uno de los grupos infantiles españoles más exitosos de todos los tiempos a nivel mundial.

Estreno: 10 de julio

Todas los demás documentales:

'Hush' - 1 julio

'The Accountant of Auschwitz' - 1 julio

'La guerra contra las mujeres' - 1 julio

'The Milk System' - 1 julio

Estrenos infantiles

Coco

Producción de Pixar y distribuida por Disney. Miguel es un joven con el sueño de convertirse en leyenda de la música a pesar de la prohibición de su familia. Su pasión le llevará a adentrarse en la denominada "Tierra de los Muertos" para conocer su verdadero legado familiar.

Estreno: 3 de julio

Las novedades para toda familia:

'Pororo, el pequeño pingüino': 1 julio

'Tayo, the little bus': 1 julio

'Tayo, the little bus movie: Mission Ace': 1 julio

'Flowering Heart': 1 julio

'Rabbids': La invasión': 1 julio

'Molang': 1 julio

'Los Croods': 1 julio

'Reunión familia': 10 julio

'Vera: Canciones con chispa': 12 julio

'Barbie Dreamhouse Adventures': 19 julio

'Heidi: Bienvenida a casa': 25 julio

'Las aventuras del gato con botas': 26 julio

'Doce para siempre': 29 julio

'Annie': 30 julio