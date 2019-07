¡Confirmado! ‘Y dónde están las rubias’ tendrá una secuela [VIDEO]

‘Y dónde están las rubias’ llegó a las carteleras en el 2004 y fue un verdadero éxito en las salas de cines. La historia de dos torpes y divertidos agentes del FBI (Kevin y Marcus Copeland) que se hacen pasar por dos chicas rubias de alta sociedad para investigar unos casos de secuestros tuvo una gran acogida en el público que hasta el día de hoy la recuerdan.

El actor Terry Crews, actor que interpretó en la cinta a Latrell Spencer, un famoso jugador de basketball que termina locamente enamorado de Tiffany Wilson, quien realidad es Marcus, y no para de acosarla hasta descubrir su verdadera identidad, reveló una estupenda noticia.

Resulta que Terry de 50 años estuvo invitado en el programa ‘Watch What Happens Live’ donde le preguntaron sobre la posible llegada de una segunda parte de ‘Y dónde están las rubias’.

“Sabes, en realidad me reuní con Shawn (Wayans) y él me dijo: ‘Hombre, vamos a hacerlo, lo estamos poniendo en marcha’. Me he mantenido en forma solo para esa película. He estado entrenando durante quince años para poder hacer la segunda parte de ¿Y Dónde Están las Rubias?”, detalló Crews.

Terry Crews en ‘Watch What Happens Live’

Recordemos que el personaje Latrell Spencer se ganó la preferencia de los espectadores por su extrovertida personalidad y su peculiar forma de conquistar a Tiffany. Uno de sus escenas más épicas fue cuando canta ''A thousand Miles'' de la artista Vanessa Carlton.

Mejores escenas ‘Y dónde están las rubias’