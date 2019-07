Comic Con Lima 2019 anuncia a todos los artistas que vendrán y cuándo se presentarán [FOTOS]

Comic Con Lima 2019 | El gran evento de cómics anunció nuevos invitados especiales para la cita en el Centro de Exposiciones del Jockey Club. Destaca así la presencia del actor Chandler Riggs, el popular Carl Grimes de The Walking Dead.



La cartelera final fue anunciado este martes y entre las novedades se encuentra la presencia de quien fuese una de las estrellas de The Walking Dead. Sin embargo, no fue el único anunciado.



Del lado de Power Rangers, se anunció que los actores David Findley y Karan Ashley, quienes interpretaron a 'Zordon' y a 'Aisha' (Power Ranger amarillo), se suman a la sonada presencia de Jason David Frank, quien dio vida al legendario Tommy en la serie.



Los amantes del universo de Harry Potter también podrán disfrutar de la presencia de un actor de la saga, como es el caso de Joshua Herdman, quien hizo de Gregory Goyle en la franquicia cinematográfica.



A continuación mira cuándo se presentarán todos los artistas en el Comic Con 2019.

Fechas de las presentaciones de los artistas | Comic Con Lima 2019



Es importante señalar que los artistas que vendrán son:

1. Asher Angel (Shazam / 26-27 julio)

2. Stefan Kapicic (Colossus de Deadpool / 26-27 julio)

3. Elodie Yung (Elektra de Daredevi / 28-29 julio)

4. Kodi Smit-Mcphee (Nightcrawler de X-Men / 28-29 julio)

5. David Findley (Zordon de Power Ranger / 30-31 julio)

6. Karan Ashley (Aisha de Power Ranger / 30-31 julio)

7. Chandler Riggs (Carl Grimes de The Walking Dead / 30-31 julio)

8. Giancarlo Esposito (Gus Fring de Breaking Bad / 1-2 agosto)

9. Joshua Herdman (Goyle de Harry Potter / 1-2 agosto)

10. Temuera Morrison (Jango Fett de Star Wars / 2-3-4 agosto)

11. Richard Brake (Night King de Game of Thrones / 3-4 agosto)

12. Jason David Frank ( Tommy de Power Rangers / 3-4 agosto)

¿Cuánto cuestan las entradas para Comic Con Lima 2019?



Las entradas al Comic Con Lima 2019 se venderán desde el 3 de julio en la cadena de cines Cinemark.



Las entradas se pondrán a la venta a partir del 3 de julio en los locales de la cadena de multicines Cinemark de la ciudad de Lima. (Plaza Lima Sur, Megaplaza, Bellavista, Angamos, Jockey Plaza y San Miguel)



La entrada al evento costará 40 soles para un día, mientras que aquellos que quieran ir del 26 al 4 de agosto podrán adquirir una entrada dorada de S/. 220.00 (que incluye un acceso al avant premier y un pack de la Comic Con Lima.



