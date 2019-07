¡Atención! Stranger Things: Microsoft lanza aplicación de Windows en homenaje a la serie [Video]

Stranger Things de Netflix estará presente en el mundo de Microsoft. Y es que, la famosa compañía multinacional lanzará una aplicación sobre Windows 1.0 que permitirá explorar de cómo era la antigua versión del recordado sistema operativo de escritorio. Lleva de nombre Windows 1.11.

Esta app incluye nostálgicos programas como Write y Paint, inspirados en el verano de 1985, fecha donde Microsoft cumplió 10 años en el mercado. Además, en esa época se desarrolla la trama de 'Stranger Things 3', estrenada la primera semana de julio en Netflix.

Pero, eso no es todo, ya que Microsoft dictará a partir del 20 de julio en sus tiendas oficiales distintos talleres para que los jóvenes aprendan temáticas con respecto a la tecnología y conozcan más a los personajes de Stranger Things.

Before we move forward, are you sure you're ready to go know where? .--- ..- .-.. -.-- / ---.. pic.twitter.com/iX2237uYsK — Windows (@Windows) 5 de julio de 2019

Asimismo, se pudo conocer que este aplicativo tendrá incorporado pequeños juegos retros en 8 bits y podrá ser adquirido en Microsoft Store. También aseguran que en las próximas semanas se podrán conocer más detalles sobre la colaboración con Netflix.

"Los temas de curiosidad, ingenio y trabajo en equipo que se tejen en Stranger Things son fieles a la cultura y misión de Microsoft. "Estamos muy contentos de poder transportar a los fanáticos a uno de nuestros años favoritos y permitirles aprovechar la tecnología", manifestó en un comunicado Eli Friedman, director de marketing en Microsoft.

Of course there's nothing strange about Windows 1.0. Don't worry. Everything will be ..-. .. -. . / --- -. / .--- ..- .-.. -.-- / ---.. - .... pic.twitter.com/lRrJn6Fdmf — Windows (@Windows) 7 de julio de 2019

¿Cuál es la relación de Microsoft con Stranger Things?

En ninguno de los nuevos episodios de Stranger Things se utiliza un máquina con Windows, sin embargo aparece un detalle cuando una gorra que Dustin ocupa tiene la frase "Camp Know Where Where" de 1985 con una PC.