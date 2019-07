Stranger Things: Easter egg afirmaría que el oficial Hopper estaría vivo [Video]

En redes sociales como Facebook y Twitter existen miles de especulaciones sobre el fin de Jim Hopper en la tercera temporada de 'Stranger Thing' en Netflix, ya que un easter egg podría sembrar la esperanza que el personaje interpretado por David Habour puede tener otro rumbo.

En el caso de que no hayas visto hasta el momento 'Stranger Thing 3', ten cuidado. ¿Por qué? Pues, en la siguiente nota puedes encontrar spoilers en relación a la reciente entrega de la historia creada por los hermanos Duffer.

La muerte de Hopper al final de 'Stranger Thing 3' ocasionó una tristeza en los seguidores, pero, en los últimos días el panorama cambié, porque han comenzado aparecer pistas que indicarían que el personaje estaría vivo después de todo. A continuación, te lo mostramos.

Stranger Things: Jim Hopper estaría vivo

Días previos al estreno de la última temporada de 'Stranger Things' David Habour de 44 años cambió su foto de perfil en su cuenta de Instagram por números más de una oportunidad. ¿Qué puso? Pues, lo cierto es que no apuntaban a una cuenta regresiva ni a un número conocido por los amantes de esta producción.

Publicación de David Habour

Por esta razón, luego del regreso de 'Stranger Things' a Netflix, muchos tratando encontrar un sentido a la acción realizada por el actor David Habour. La ansiada respuesta lo iba a encontrar BuzzFeed que habría descifrado una conexión clave que descartaría el suceso de Jim Hopper.

El sitio web estadounidense señala que la publicados por Habour sería el comienzo del número telefónico de Murray Bauman (618-625-8313). Hopper dicta en una escena de 'Stranger Things 3'. A partir de esta revelación, los fanáticos de Estados Unidos llamaron a este número y escucharon el siguiente mensaje:

“Hola, has contactado a la residencia de Murray Bauman. Mamá, si esta eres tú, por favor cuelga y llámame entre las 5 y las 6 p.m. como discutimos anteriormente, ¿de acuerdo? Si esta es Joyce, Joyce, gracias por llamar, he estado tratando de localizarte. Tengo una actualización. Se trata de, bueno, probablemente sea mejor si hablamos en persona. No es bueno o malo, pero es algo …”

Entonces, ¿qué sería lo que Bauman le contará a Joyce? Probablemente tendría que ver con que Hopper se encuentra con vida. Esto propiciaría una búsqueda en la cuarta temporada de 'Stranger Things 3'

Stranger Things: Trailer tercera temporada