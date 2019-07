Comic Con San Diego 2019: Estas novedades nos dejó el primer día de la convención | Video y fotos

La Comic Con San Diego 2019, unas de las convenciones más importantes en el mundo del entretenimiento, abrió sus puertas este jueves 18 en California, Estados Unidos. Miles de fanáticos de los cómics, películas y series se prepararon por varios meses para asistir a este espectáculo. A continuación, te contamos los anuncios más importantes que se hicieron en el primer día de este evento.

James Cameron, productor de la película 'Terminator:Dark Fate', anunció a través de un video que Arnold Schwarzenegger no será el único que estará de regreso en el universo de Terminator, ya que Edward Furlong volverá oficialmente a interpretar a John Connor. La fecha del estreno de esta cinta está prevista para el 1 de noviembre dle 2019.

James Cameron just introduced the #Terminator: #DarkFate panel and confirmed the return of John Connor with Edward Furlong in the part!



Live updates: https://t.co/txHjqUec2X pic.twitter.com/Uiqm5gbd5S