“Agents of S.H.I.E.L.D.”: La serie del Universo Marvel tendrá su final en séptima temporada [VIDEO]

El éxito de “Agents of S.H.I.E.L.D.” ha sido notorio, desde la emisión de su primer episodio, el pasado 24 de septiembre del 2013. La serie del Universo Cinematográfico de Marvel (UCM) está basada en la historia de personajes de bajo rango en las películas comerciales, aunque lograron incluir al conocido ‘Ghost Rider’. Para pesar de sus fanáticos, el final está cerca.

La increíble aceptación que tuvo el programa de ficción hizo que los productores Garry A. Brown y Chris Cheramie opten por empeñarse en una mayor cantidad de temporadas, actualmente hasta la sexta, la cual todavía está en emisión. Sin embargo, las aventuras del resucitado agente Phil Coulson y los “Agents of S.H.I.E.L.D.” solo tendrá una temporada más.

El anuncio cayó como un balde de agua fría. Todo sucedió a través de la cuenta oficial de Twitter “Marvel’s Agents of S.H.I.E.L.D.”. “La temporada 7 del próximo verano será la última para los Agentes. Gracias a nuestros fanáticos por permitirnos ser la serie de Marvel TV más antigua hasta la fecha”, fueron las líneas que compartieron, enlazando un informe explicando el tema.

De la misma forma, Jeph Loeb, director de esta rama de Marvel Studios, explicó un poco sobre la decisión: “Cuando sabes que eso es lo que harás, puedes tomar mayores riesgos, de vida y muerte. Ese tipo de decisiones de repente ya son reales, porque ya no estás pensando en cómo lo arreglarás para la siguiente temporada. Estás apostando a que este será el fin de la historia”, señaló.

Next summer’s Season 7 will be the last for Marvel’s Agents of S.H.I.E.L.D. Thanks to our fans for allowing us to be the longest-running Marvel TV series to-date. ❤ https://t.co/1PdHDDKXll