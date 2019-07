Comic Con 2019: Conoce las películas que confirmó Marvel Studios para la Fase 4

Marvel Studios EN VIVO Comic Con 2019 la compañía liderada por Kevin Feige reveló las novedades en el Hall H con respecto a la nueva era del Universo Cinematográfico de Marvel (UCM). El día más esperados de los últimos meses por los seguidores de los superhéroes llegó.

Minuto a minuto

- Con todos los anuncios de esta noche, así se quedaría la Fase 4 de Marvel.

Blade

- Mahershala Ali será 'Blade'. Con esta sorpresa se cierra le panel de Marvel Studios en la Comic Con 2019

Just announced in Hall H at #SDCC, Marvel Studios’ BLADE with Mahershala Ali. pic.twitter.com/mtrDBy5OV0 — Marvel Studios (@MarvelStudios) July 21, 2019

Black Widow

- Black Widow tendrá después de 'Civil War', sin embargo veremos también Budapest. Taskmaster será el villano de la película

- ¡Confirmado! El 1 de mayo de 2020 se estrenará 'Black Widow'. Florence Pugh es Yelena Belova. La cinta explorará el pasado de Natasha.

Just announced in Hall H at #SDCC, Marvel Studios’ BLACK WIDOW with Scarlett Johansson, David Harbour, Florence Pugh, O-T Fagbenle, and Rachel Weisz. Directed by Cate Shortland. In theaters May 1, 2020. pic.twitter.com/7WGECDIw3t — Marvel Studios (@MarvelStudios) July 21, 2019

Thor 4

- Veremos la versión femenina de 'Thor' en esta película, la película está basada en 'The Mighty Thor' de Jason Aaron. Natalie Portman será Thor.

¡CONFIRMADO! ¡Natalie Portman será la versión femenina de Thor en 'Thor Love & Thunder! 😱 #SDCC2019 #MarvelSDCC pic.twitter.com/nr8MpEmwU4 — SensaCine México #SDCC2019 (@SensaCineMx) July 21, 2019

- ¡Ya tiene fecha! 'Thor Love Of Thunder' llega a las carteleras en noviembre del 2021

Just announced in Hall H at #SDCC, Marvel Studios’ THOR: LOVE AND THUNDER with Chris Hemsworth, Tessa Thompson and Natalie Portman. Taika Waititi returns as director. In theaters November 5, 2021. pic.twitter.com/7RRkOYWTQM — Marvel Studios (@MarvelStudios) July 21, 2019

Hawkeye

- La serie de 'Hawkeye' se estrena en otoño de 2021.

Just announced in Hall H at #SDCC, Marvel Studios’ HAWKEYE with Jeremy Renner, an original series that will also introduce Kate Bishop. Streaming exclusively on Disney+, Fall 2021. pic.twitter.com/qPH8M2TQSj — Marvel Studios (@MarvelStudios) July 21, 2019

What If

- La serie 'What If?' llegará en verano de 2021. A continuación, te mostramos los actores de esta producción:

Just announced in Hall H at #SDCC, Marvel Studios’ WHAT IF…?, the first animated series in the MCU, with Jeffrey Wright as the voice of The Watcher and many actors from across the MCU reprising their roles as voice talent. Streaming exclusively on Disney+, Summer 2021. pic.twitter.com/el6etc3xZH — Marvel Studios (@MarvelStudios) July 21, 2019

- Aparece en acción Tom Hiddleston

Doctor Strange 2

- 'Doctor Strange In The Multiverse Of Madness' llegará en mayo de 2021. Será la primera película de terror del UCM.

Just announced in Hall H at #SDCC, Marvel Studios’ DOCTOR STRANGE IN THE MULTIVERSE OF MADNESS with Benedict Cumberbatch and Elizabeth Olsen. Scott Derrickson returns as director. In theaters May 7, 2021. pic.twitter.com/bVyOYjPLly — Marvel Entertainment (@Marvel) July 21, 2019

Scott Derrickson volverá a la dirección y la película estrenará el 7 de mayo de 2021 #SDCC2019 #MarvelSDCC pic.twitter.com/5zzhA4oKOu — SensaCine México #SDCC2019 (@SensaCineMx) July 21, 2019

¡'Doctor Strange in the Multiverse of Madness' es la siguiente película confirmada! 😱😱😱 #MarvelSDCC #SDCC2019 pic.twitter.com/dgPBl3LM5w — SensaCine México #SDCC2019 (@SensaCineMx) July 21, 2019

Loki

- ¡Otra confirmación! La serie 'Loki' estará lista en primavera del 2021.

Just announced in Hall H at #SDCC, Marvel Studios’ LOKI, an original series with Tom Hiddleston. Streaming exclusively on Disney+, Spring 2021. pic.twitter.com/Ntb8g9SSwq — Marvel Studios (@MarvelStudios) July 21, 2019

Por su parte, la serie de 'Loki' también presenta logo oficial y su estreno será en primavera de 2021 #SDCC2019 #MarvelSDCC pic.twitter.com/mGh5BpnTzF — SensaCine México #SDCC2019 (@SensaCineMx) July 21, 2019

Wanda Visión

- Siguen las novedades. Wanda Vision llegará en primavera de 2021. La serie tendrá lugar después de 'Avengers: Endgame'

Just announced in Hall H at #SDCC, Marvel Studios' WANDAVISION, an original series with Elizabeth Olsen, Paul Bettany and Teyonah Parris. Streaming exclusively on Disney+, Spring 2021. pic.twitter.com/6lIiMJdfYw — Marvel Studios (@MarvelStudios) July 21, 2019

Logo de la serie para Disney+ de "WandaVision" la cual estará ubicada en los años 60's 🧐 #MarvelSDCC #SDCC2019 pic.twitter.com/2ywFVumlf8 — Cartelera con Dave 🍿 (@cartelera_dave) July 21, 2019

Shang-Chi

- ¡Es oficial! El nombre oficial de Shang-Chi es 'Shang-Chi And The Legen Of The Rings'. Se estrenará en febrero del 2021

Just announced in Hall H at #SDCC, Marvel Studios’ SHANG-CHI AND THE LEGEND OF THE TEN RINGS, with Simu Liu, Awkwafina and Tony Leung, directed by Destin Daniel Cretton. In theaters February 12, 2021. pic.twitter.com/VXaqJ5uN6B — Marvel Studios (@MarvelStudios) July 21, 2019

¡Bomba! 'Shang Chi y la leyenda de los diez anillos' también formará parte de la fase 4 del MCU y volverá el verdadero Mandarín #MarvelSDCC #SDCC2019 pic.twitter.com/W3E6jM3MaM — SensaCine México #SDCC2019 (@SensaCineMx) July 21, 2019

The Falcon and the Winter Soldier

- ¡Otra confirmación! 'The Falcon and The Winter Soldier' llegará en otoño de 2020.

Just announced in Hall H at #SDCC, Marvel Studios’ THE FALCON AND THE WINTER SOLDIER, an original series with Anthony Mackie, Sebastian Stan and Daniel Brühl. Streaming exclusively on Disney+, Fall 2020. pic.twitter.com/FmFMKWUrhO — Marvel Studios (@MarvelStudios) July 21, 2019

Anthony Mackie and Sebastian Stan fight over the shield #SDCC pic.twitter.com/wGwHHEw4DO — HN Entertainment @ SDCC (@HNEsocial) July 21, 2019

Los Eternos

- Angeline Jolie en escenario. Se muestra muy emocionada. Manifiesta que sabe lo que el público merece y que trabajarán muy duro.

- Se presenta al reparto actoral de 'Los Eternos'

- ¡Confirmado! 'Los Eternos' llegarán al cine el 6 de noviembre del 2020

Just announced in Hall H at #SDCC, Marvel Studios’ THE ETERNALS with Angelina Jolie, Richard Madden, Kumail Nanjiani, Lauren Ridloff, Brian Tyree Henry, Salma Hayek, Lia McHugh and Don Lee. Directed by Chloé Zhao. In theaters November 6, 2020. pic.twitter.com/k6ZgfX38VW — Marvel Studios (@MarvelStudios) July 21, 2019

The Eternals coming November of 2020!! #SDCC pic.twitter.com/nJUDSTPQUs — HN Entertainment @ SDCC (@HNEsocial) July 21, 2019

Calendario Marvel Fase 4

- Se presenta el calendario de la Fase 4 de Marvel.

Entrada de Kevin Feige

- Kevin Feige presenta al staff de Marvel y grita: "La saga del infinito se completó"

- Entra al escenario Kevin Feige

Kevin Feige’s warm welcome to Hall H #SDCC pic.twitter.com/c0nVe9VmLk — HN Entertainment @ SDCC (@HNEsocial) July 21, 2019

- Se hace un recuento de todas las películas que hicieron Marvel Studios

- ¡Ahora sí! Se reanuda el espectáculo

- Se retrasa el panel por unos minutos.

- Se da la entrada de los Hermanos Russo

- El presentador indica a los asistentes que se sienten. Además, manifiesta que querrán estar sentados para lo que van a presentar.

- Empieza el panel de Marvel en la Comic Con 2019

Después de llevar a la pantalla grande 'Avengers: Endgame', segunda película más taquillera de la historia cinematográfica, Marvel Studios quiere marcar otro hito con la Fase 4 del UCM. Por esta razón, la Comic Con 2019 será el evento ideal para saber de las próximas cintas de Kevin Feige.

Marvel Studios EN VIVO Comic Con 2019 podría confirmar los rumores originados en las redes sociales donde señalaban que las cintas 'The Eternals', 'Thor 4' y 'Black Widow' estarían en la Fase 4. Sin embargo, solo queda esperar.

Recordemos que 'Spiderman: Lejos de Casa', protagonizado por el joven actor Tom Holland, y estrenada la primera semana de julio fue la cinta que cerró la famosa Fase 3 del Universo Marvel.

Comic Con 2019: Marvel Fase 4 Horarios para América Latina

- Estados Unidos: 5:15 p.m.

- Perú: 7:15 p.m.

- México: 7:15 p.m.

- Ecuador: 7:15 p.m.

- Colombia: 7:15 p.m.

- Chile: 8:15 p.m.

- Argentina: 9:15 p.m.

- Brasil: 9:15 p.m.

Comic Con 2019: Marvel Fase 4 Reacciones en las redes sociales

Estamos a nada de uno de los momentos más esperados en la #sdcc2019 y se dice que Ryan Reynolds será invitado sorpresa al panel H de Marvel Studios #sandiegocomiccon #SDCC pic.twitter.com/WMQDScwyGh — La Zona Fan (@lazonafanmx) July 20, 2019

¡HYPE! FLORENCE PUGH ESTÁ DE CAMINO A SDCC, CON ESTO PODEMOS SEMI-CONFIRMAR QUE SE VIENE PRESENTACIÓN DE 'BLACK WIDOW' #SDCC2019 #SDCCQuid pic.twitter.com/tZEV0et62X — QuidVacuo #SDCC19 (@QuidVacuo_) July 20, 2019