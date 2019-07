Marvel confirma'The Eternals' con Angelina Jolie: Conoce cuándo se estrenará y todo su reparto

La Fase 4 del Universo Cinematográfico de Marvel fue develado en la Comic Con San Diego 2019. Los misterios se acabaron y 'The Eternals', la raza ficticia de superhumanos, llegará a la pantalla grande. Conoce cuándo se estrenará y qué actores estarán involucrados.



¿Quiénes son 'Los Eternos'? Esta raza de seres similares a dioses llegarán al Universo Marvel. Ello son un grupo de héroes galácticos pocos conocidos y que ahora se busca que tengan el éxito de los Guardines de la Galaxia.



Kevin Feige, presidente de Marvel Studios, confirmó no solo la presencia de Angelina Jolie (Thena) y Richard Madden (Icarus), sino también la de otro actores.

Salma Hayek, Kumail Nanjiani, Lauren Ridloff, Brian Tyree Henry, Lia McHugh y Don Lee fueron los otros intérpretes de 'The Eternals', una película que estará bajo la dirección de Chloé Zhao.

“Los Eternos son una raza de seres parecidos a los dioses encerrados en un conflicto milenario con los Deviants menos evolucionados y sus creadores, los Celestiales. Cada Eterno ha visto florecer y morir civilizaciones de su dominio de Olimpia: son inmortales bendecidos con extraños, a veces monstruosos, poderes”, decía la web de Marvel Studios al respecto.

