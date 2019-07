“Doctor Strange in the Multiverse of Madness”: Marvel confirma secuela junto a la Bruja Escarlata [VIDEO]

El Comic Con de San Diego 2019 sigue dejando muchas sorpresas para todos los fanáticos, en especial para quienes siguen al Universo Cinematográfico de Marvel. La tan esperada fase 4 de la marca anuncia las nuevas películas con las que contará y una de ellas será protagonizada por Doctor Strange.

Aprovechando el gran evento, muchas seguidores estaban ansiosos por conocer el futuro del Doctor Strange, luego de su tan exitoso paso por las salas de cine con su película protagónica en el 2016. El hechicero se ganó rápidamente el cariño del público, además de ser fundamental en la pelea contra Thanos.

Finalmente las peticiones fueron escuchadas y se confirmó el título “Doctor Strange in the Multiverse of Madness”, todavía encarnado por Benedict Cumberbatch. No obstante, estará acompañado de una integrante de los Vengadores, que habilidades parecidas: la Bruja Escarlata (Wanda Maximoff)

“Acaba de anunciarse en el Hall H en Comic Con de San Diego, el DOCTOR STRANGE de Marvel Studios en el MULTIERSE OF MADNESS con Benedict Cumberbatch y Elizabeth Olsen. Scott Derrickson regresa como director. En cines el 7 de mayo de 2021”, se puede leer en la cuenta de Twitter oficial.

Just announced in Hall H at #SDCC, Marvel Studios’ DOCTOR STRANGE IN THE MULTIVERSE OF MADNESS with Benedict Cumberbatch and Elizabeth Olsen. Scott Derrickson returns as director. In theaters May 7, 2021. pic.twitter.com/HtF68htiB1