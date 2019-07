¡Estupendo! Marvel confirma Thor 4 y con el regreso de Natalie Portman [FOTO]

Marvel en la Comic Con 2019 | Uno de los anuncios más esperados por Marvel Studios llegó: Thor (Chris Hemsworth) tendrá una cuarta parte luego de Avengers: Endgame y marcará el retorno de Natalie Portman a la saga. Conoce todos los detalles.



El título de la cuarta película se llamará "Thor: Love and Thunder" (Thor: Amor y trueno) y tendrá como protagonistas a Chris Hemsworth, Tessa Thompson y Natalie Portman.



Además, Thor 4 permitirá que el director Taika Waititi retorne al frente de una película del 'Dios del Trueno', cuya última aparición en Avengers: Endgame dio luz a que siga activo en el Universo Cinematográfico de Marvel, pese a que se había especulado que Hemsworth no iba a continuar en el rol.

Just announced in Hall H at #SDCC, Marvel Studios’ THOR: LOVE AND THUNDER with Chris Hemsworth, Tessa Thompson and Natalie Portman. Taika Waititi returns as director. In theaters November 5, 2021. pic.twitter.com/7RRkOYWTQM