¡Increíble! Marvel anuncia el regreso de Blade con Mahershala Ali en la Comic Con 2019 [FOTO]

Para no creer. Durante el gran evento organizado por la San Diego Comic Con, los Studios Marvel anunciaron el regreso de Blade, uno de los personajes más icónicos de este universo cinematográfico con Mahershala Ali como actor principal.

Esto ha sido una verdadera sorpresa para los asistentes a esta convención y los fanáticos de Marvel que han seguido todas las noticias desde el inicio del evento. Además, de las otras películas y series que anunció el Estudio.

Kevin Feige fue el encargado de dicho anunció, para después invitar al actor a unirse al escenario de la Comic Con de San Diego. Marvel incorpora a una figura de Hollywood con dos premios Óscar bajo el brazo.

Y es que Mahershala Ali llega al UCM luego de brillar en las aclamadas Moonlight y Green Book. Sus actuaciones en ambas películas le valieron al actor de 45 años dos galardones de la Academia, además de otros premios.

Ali tendrá la difícil misión de hacer olvidar a Wesley Snipes quien fue el primer actor en interpretar a Blade allá por el año 2000. Está película le permitió a Marvel mantenerse a flote por la gran taquilla que consiguió cuando aún no era un Universo Cinematográfico.

Esta no fue la única sorpresa de la noche por parte de los Studios Marvel quienes anunciaron que volverá Thor en una cuarta entrega denominada: “Thor: Love and Thunder”, que contará con el regreso de Chris Hemsworth, en el papel principal, además de Tessa Thompson y Natalie Portman.

