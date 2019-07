¡Meta cumplida! Avengers: Endgame superó a Avatar y es la película más taquillera del cine

Marvel Studios comunicó en la Comic Con 2019 importantes novedades con respecto a la Fase 4 del Universo Cinematográfico de Marvel (UCM). Sin embargo, Kevin Feige, jefe de la famosa compañía, aprovechó el panel para anunciar que Avengers: Endgame este fin de semana se convirtió en la película más taquillera de la historia cinematográfico.

Este récord llega nueve años después que el film 'Avatar' se mantuviera líder en la lista de las cintas con mayores recaudaciones de todos los tiempos. De este modo, la producción de Marvel y dirigida por los Hermanos Russo quedará en los registros del cine.

"Gracias a ti, Avengers: Endagme es la película más grande de todos los tiempos", manifestó Kevin Feige en la Comic Con 2019 de San Diego, Estados Unidos. Todo indicaría que la diferencia taquillera (500 mil dólares aprox.) entre Avengers y Avatar se ascenderá en los próximos días.

Recordemos que Marvel Studios reestrenó Avengers: Endgame el 27 de junio en la pantalla grande para vencer a la creación de James Cameron. La nueva versión de esta película no incluye escenas nuevas, sino con un mensaje de los Hermanos Russo, un tributo a Stan Lee y un avance exclusivo de 'Spider-Man: Far from home'.

Recordemos que antes de esta noticia, ‘Avengers:Endgame’ era la segunda cinta más recaudadora con 2 mil 743 millones de dólares por delante de 'Titanic' (2 mil 187 millones), 'Star Wars: El despertar de La Fuerza' (2 mil 68 millones de dólares) y 'Avengers: Infinity War' (2 mil 48 millones de dólares). Avatar se mantenía primera con 2 mil 788 millones de dólares.

Trailer Avengers: Endagme

Comic Con 2019: Marvel Fase 4

Por otro lado, 'Black Widow', 'Thor 4', 'Doctor Strange 2', 'Shang-Chi' y 'Los Eternos' son las películas que estarán en la Fase 4 del Universo Cinematográfico de Marvel. Hasta el momento, esas son las cintas confirmadas para la nueva era de Marvel.