Comic Con 2019: ¿Cuál es la primera película de Marvel que se estrenará en la Fase 4?

Los fanáticos de Marvel Studios causaron furor en las redes sociales luego de anunciarse en la Comic Con 2019 de San Diego los próximos estrenos de las películas que estarán en la Fase 4 del Universo Cinematográfico de Marvel (UCM).

Kevin Feige, jefe de Marvel, fue el encargado de comunicar en la Comic Con 2019 de las producciones que conformarán la nueva era del UCM. Además, nuevos actores se unirán al selecto staff del universo de los superhéroes.

Asimismo, 'Black Widow', 'The Eternals', 'Shang-Chi', 'Thor 4' y 'Doctor Strange 2' son las películas que se confirmaron de la Fase 4. Una de las sorpresas de la noche fue el retorno a Marvel de la guapa Natalie Portman, quien será la Thor femenina en la cuarta entrega del 'Dios del Trueno'. La cinta será dirigida por Taika Waititi.

En tanto, de acuerdo al calendario publicado en el panel de Marvel Studios en la Comic Con 2019, 'Black Widow' será el film que comenzará la esperada fase de los superhéroes. La 'Viuda Negra' llegará el 1 de mayo del 2020.

