¡Lo último! Marvel: Kevin Feige confirma Avengers 5

La historia continua. Kevin Feige de Marvel Studios, confirmó en las redes sociales que habrá una quinta cinta de Avengers. Esta noticia lo dijo en una entrevista realizada por MTV News. Si bien no manifestó la fecha de estreno, reveló detalles sobre el reparto actoral.

"A partir de ahora será un equipo muy diferente al que nosotros conocíamos, todo nuevo. De esto era lo que se trataba Endgame, el final de algo y punto de inicio de otra cosa, totalmente nueva", expresó Feige.

#AvengersEndgame was the end of an era, and #Marvel Studios president #KevinFeige confirmed to us at #ComicCon that the next class of @Avengers will be a “very different team than we’ve seen before." We also asked if Phase 4 of the #MCU might be planting some big clues 👀 #SDCC pic.twitter.com/4mxOTmmJ0u