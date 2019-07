La Casa de Papel: Los personajes convertidos Los Simpson [FOTOS]

El fenómeno mundial 'La Casa de Papel' sigue dando de qué hablar. Su Temporada 3 se estrenó en Netflix el pasado 19 de julio y viene siendo un éxito rotundo. Además, la historia protagonizada por El Profesor y la banda promete sorprendernos con más escenas de acción en una próxima entrega.

'La Casa de Papel', producción creada por Álex Pina ha tenido gran acogida por los cibernautas en las redes sociales como Facebook, Twitter e Instagram que el ilustrador belga Adrien Noterdaem tuvo la idea de convertir a los integrantes del equipo de asaltadores en miembros de Los Simpson.

'Los Simpson', serie de la familia amarilla más famosa de la pantalla chica, ha llevado a todo tipo de personalidades para ser habitantes de Sprienfield. Por esta razón, Adrien Noterdaem decidió publicar en su cuenta de Twitter los diseños que realizó de los personajes principales de 'La Casa de Papel'.

En las imágenes vemos a la guapa Tokio junto con Río, quien fue secuestrado en el comienzo de la última temporada. Además, observamos al Profesor, interpretado por Álvaro Morte, y a Nairobi.

Just finished Casa De Papel, so I just started a new #Simpsonized series 🤓 (to be continued...) pic.twitter.com/Y0goNskUbR