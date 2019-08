Marvel: Conoce todos los detalles de la próxima serie que se centraría en una nueva superheroína

Las consecuencias del final de 'Agents of S.H.I.E.L.D' traerían buenas noticias para los fanáticos de Marvel, ya que ABC planearía ser su nueva serie basada en la famosa compañía liderada por Kevin Feige. La protagonista de esta posible nueva producción sería una superheroína.

De acuerdo a la información proporcionada por 'Deadline', ABC estaría en conversaciones avanzadas para llevar a la pantalla chica otra superheroína de Marvel. Además, según el mencionado medio la cadena televisiva tiene la intención de mantener una propiedad del Universo Marvel al aire y, por esta razón, se concretaría la idea de la nueva serie que tendría a una heroína que quizás no sería tan reconocida por los espectadores.

Asimismo, Karey Burke, presidenta de ABC Entertainment, le manifestó a 'Deadline' que: " Ha hablado con Marvel y estamos en conversaciones activas sobre un proyecto en particular cuyo personaje central sería algo completamente nuevo, principalmente", expresó Burke.

Hasta el momento no se han revelado más detalles sobre este nuevo personaje. En las redes sociales los seguidores de Marvel expresaron que como ABC es una propiedad de Disney, los personajes que antes estaban bajo el control de Fox también estarán a su disponibilidad, por lo que las candidatas para la nueva heroína es amplio.

Recordemos que el año pasado ABC dio luz verde la producción de una serie del escritor Allan Heingerb y Marvel Televisión de nombre 'Wonder Women'. Este proyecto pretendía relatar las aventuras de una escuadra de heroínas.

Desde la emisión de su primer episodio, el pasado 24 de septiembre del 2013, el éxito de 'Agents of S.H.I.E.L.D' ha sido tremendo. La serie del Universo Cinematográfico de Marvel (UCM) está basada en la historia de personajes de bajo rango en las películas comerciales. No obstante, a pesar de su gran acogida, en julio de este año la cuenta oficial de Twitter de 'Agents of S.H.I.E.L.D' anunció que la Temporada 7 será la última.

Next summer’s Season 7 will be the last for Marvel’s Agents of S.H.I.E.L.D. Thanks to our fans for allowing us to be the longest-running Marvel TV series to-date. ❤ https://t.co/1PdHDDKXll